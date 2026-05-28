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Yaskawa Electric Aktie 784577 / JP3932000007

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Auszahlung 28.05.2026 07:02:23

Nikkei 225-Titel Yaskawa Electric-Aktie: Diese Dividendenausschüttung erhalten Yaskawa Electric-Anleger

Nikkei 225-Titel Yaskawa Electric-Aktie: Diese Dividendenausschüttung erhalten Yaskawa Electric-Anleger

Es wurde beschlossen, Anlegern eine Dividende zu zahlen.

Yaskawa Electric
38.06 EUR -3.50%
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Im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier Yaskawa Electric am 27.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 68.00 JPY je Aktie beschlossen. Wie die Dividendenhistorie offenbart, hat sich die Dividende damit im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Insgesamt wurde beschlossen 17.67 Mrd. JPY an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die Yaskawa Electric-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 2.23 Prozent erhöht.

Yaskawa Electric-Qualitätsdividendenrendite

Zum TSE-Schluss notierte der Yaskawa Electric-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 7’107.00 JPY. Der Yaskawa Electric-Titel wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Yaskawa Electric-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbussen kommen. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die Yaskawa Electric-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Yaskawa Electric weist für 2026 eine Dividendenrendite von 1.23 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 1.69 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Kurs von Yaskawa Electric via TSE 35.63 Prozent hinzugewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 35.75 Prozent stärker zugelegt als der Yaskawa Electric-Kurs.

Dividendenvorhersage von Yaskawa Electric

Für das Jahr 2027 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 75.02 JPY. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1.06 Prozent zurückgehen.

Yaskawa Electric-Basisdaten

Yaskawa Electric ist ein Nikkei 225-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 1.887 Bio. JPY. Yaskawa Electric weist aktuell ein KGV von 40.59 auf. 2026 setzte Yaskawa Electric 542.122 Mrd. JPY um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 135.88 JPY.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com
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