Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903

104.25
CHF
0.96
CHF
0.93 %
17.09.2025
BRXC
18.09.2025 09:58:45

Wolters Kluwer Neutral

Wolters Kluwer
104.25 CHF 0.93%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wolters Kluwer nach einem Zwischenbericht auf "Neutral" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Die bestätigten Jahresziele des Informationsdienstleisters dürften keine wesentlichen Auswirkungen auf die Konsensprognosen haben, schrieb Adam Berlin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch sollte die in Aussicht gestellte vorzeitige Beendigung des Aktienrückkaufprogramms sich nicht sonderlich auf das Ergebnis je Aktie für 2025 auswirken./rob/edh/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 19:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Neutral
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
117.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
109.80 € 		Abst. Kursziel*:
6.56%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
116.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.86%
Analyst Name::
Adam Berlin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

