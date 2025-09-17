Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903
Wolters Kluwer Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wolters Kluwer nach einem Zwischenbericht auf "Neutral" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Die bestätigten Jahresziele des Informationsdienstleisters dürften keine wesentlichen Auswirkungen auf die Konsensprognosen haben, schrieb Adam Berlin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch sollte die in Aussicht gestellte vorzeitige Beendigung des Aktienrückkaufprogramms sich nicht sonderlich auf das Ergebnis je Aktie für 2025 auswirken./rob/edh/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Neutral
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
117.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
109.80 €
Abst. Kursziel*:
6.56%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
116.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
0.86%
Analyst Name::
Adam Berlin
KGV*:
-
Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.
Analysen zu Wolters Kluwer N.V.
|09:58
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|12.09.25
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|12.09.25
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|11.09.25
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
