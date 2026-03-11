Mittwochshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich mittags leichter

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0.65 Prozent leichter bei 47’395.46 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 18.501 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.136 Prozent auf 47’771.43 Punkte an der Kurstafel, nach 47’706.51 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 47’185.89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 47’711.26 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0.051 Prozent. Vor einem Monat, am 11.02.2026, stand der Dow Jones noch bei 50’121.40 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 11.12.2025, den Stand von 48’704.01 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.03.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 41’433.48 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.04 Prozent zurück. 50’512.79 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 46’615.52 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Chevron (+ 1.93 Prozent auf 189.88 USD), Cisco (+ 0.71 Prozent auf 78.26 USD), UnitedHealth (+ 0.56 Prozent auf 283.92 USD), Amgen (+ 0.56 Prozent auf 377.53 USD) und NVIDIA (+ 0.44 Prozent auf 185.58 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Sherwin-Williams (-2.03 Prozent auf 323.63 USD), Goldman Sachs (-1.99 Prozent auf 817.25 USD), Home Depot (-1.85 Prozent auf 302.85 EUR), Procter Gamble (-1.69 Prozent auf 153.37 USD) und Visa (-1.52 Prozent auf 309.64 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 13’574’545 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.865 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.55 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

