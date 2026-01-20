Walmart Aktie 984101 / US9311421039
93.08CHF
-1.98CHF
-2.09 %
17:26:44
BRXC
20.01.2026 15:09:07
Walmart Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart auf "Outperform" mit einem Kursziel von 126 US-Dollar belassen. Steven Shemesh analysierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie Scannerdaten im Lebensmitteleinzelhandel nach US-Bundesstaaten. Bei Walmart seien im Vergleich zum Vorquartal etwas schwächere Trends erkennbar, schrieb er./ck/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:36 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:36 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Outperform
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 126.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 120.90
|
Abst. Kursziel*:
4.22%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 117.92
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.85%
|
Analyst Name::
Steven Shemesh
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
