WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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WACKER CHEMIE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Underweight" belassen. Der Tenor der anwesenden dreizehn Top-Manager europäischer Chemiekonzerne sei verhalten optimistisch gewesen, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch in seinem Kommentar zur Branchenkonferenz von JPMorgan am Vortag. Einige hätten auf zunehmende Signale für vorgezogene Käufe oder auch Panikkäufe und bessere Preissetzungsmacht wegen Produktionsproblemen hingewiesen, vor allem im asiatisch-pazifischen Raum. Ebenso wurde auf höhere Öl- und Energiepreise durch den Nahost-Krieg verwiesen. Der Branche winke enormes Ergebnispotenzial, das in der genauen Höhe abhängig sei von der Dauer der Verwerfungen durch den Krieg und der Nachfrage-Elastizität. Udeshi gibt hier dabei zunächst vor allem der auf "Overweight" hochgestuften Lanxess sowie auch Evonik den Vorzug vor Wacker Chemie und Arkema./ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Underweight
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Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
77.20 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
79.85 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Chetan Udeshi
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KGV*:
-
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