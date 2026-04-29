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WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881

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30.04.2026 14:51:28

WACKER CHEMIE Equal Weight

WACKER CHEMIE
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Anil Shenoy zog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein Fazit vom ersten Quartal, in dessen Folge er seine Schätzungen weitgehend unverändert beließ. Die zum Jahresauftakt übertroffenen Erwartungen würden vom vorsichtigen Ausblick auf das zweite Jahresviertel aufgehoben./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Equal Weight
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
87.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
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Analyst Name::
Anil Shenoy 		KGV*:
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