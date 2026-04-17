WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
86.55CHF
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20.04.2026 10:03:56
WACKER CHEMIE Hold
WACKER CHEMIE
86.82 CHF 1.47%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Hold" belassen. Die Vorabzahlen zum ersten Quartal seien dank höherer Volumina besser als erwartet gewesen, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das Unternehmen habe aber gewisse Vorzieheffekte signalisiert./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
76.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
94.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-19.41%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
94.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19.79%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Montagshandels zurück (finanzen.ch)
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16.04.26
|XETRA-Handel: MDAX mittags in Grün (finanzen.ch)
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16.04.26
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15.04.26
|MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
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14.04.26
|Erste Schätzungen: WACKER CHEMIE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
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|WACKER CHEMIE Equal Weight
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|WACKER CHEMIE Hold
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|Barclays Capital
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|WACKER CHEMIE Buy
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|11.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|16.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|11.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)