WACKER CHEMIE 86.82 CHF 1.47% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Hold" belassen. Die Vorabzahlen zum ersten Quartal seien dank höherer Volumina besser als erwartet gewesen, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das Unternehmen habe aber gewisse Vorzieheffekte signalisiert./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.