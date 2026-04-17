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WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881

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20.04.2026 10:03:56

WACKER CHEMIE Hold

WACKER CHEMIE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Hold" belassen. Die Vorabzahlen zum ersten Quartal seien dank höherer Volumina besser als erwartet gewesen, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das Unternehmen habe aber gewisse Vorzieheffekte signalisiert./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
76.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
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-19.41%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
94.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-19.79%
Analyst Name::
Tristan Lamotte 		KGV*:
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