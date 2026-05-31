WACKER CHEMIE-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten

Die WACKER CHEMIE-Aktie wurde im Mai 2026 von 5 Analysten analysiert.

3 Analysten stufen die Anteilsscheine von WACKER CHEMIE mit Halten ein, 2 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für WACKER CHEMIE ein Kursziel von 82,52 EUR. Dies bedeutet einen Abschlag von 16,78 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 99,30 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Sell hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 104,00 EUR 4,73 26.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 60,00 EUR -39,58 22.05.2026 Jefferies & Company Inc. 96,00 EUR -3,32 20.05.2026 Deutsche Bank AG 92,60 EUR -6,75 07.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 60,00 EUR -39,58 06.05.2026

Redaktion finanzen.ch