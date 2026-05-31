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WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881

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Analysten-Meinungen 31.05.2026 18:00:38

WACKER CHEMIE-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten

WACKER CHEMIE-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten

Die Bewertungen der Analysten für die WACKER CHEMIE-Aktie im Überblick.

WACKER CHEMIE
91.33 CHF 0.64%
Kaufen Verkaufen

Die WACKER CHEMIE-Aktie wurde im Mai 2026 von 5 Analysten analysiert.

3 Analysten stufen die Anteilsscheine von WACKER CHEMIE mit Halten ein, 2 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für WACKER CHEMIE ein Kursziel von 82,52 EUR. Dies bedeutet einen Abschlag von 16,78 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 99,30 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Sell hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG104,00 EUR4,7326.05.2026
JP Morgan Chase & Co.60,00 EUR-39,5822.05.2026
Jefferies & Company Inc.96,00 EUR-3,3220.05.2026
Deutsche Bank AG92,60 EUR-6,7507.05.2026
JP Morgan Chase & Co.60,00 EUR-39,5806.05.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: WACKER Chemie
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