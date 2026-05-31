WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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31.05.2026 18:00:38
WACKER CHEMIE-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten
Die Bewertungen der Analysten für die WACKER CHEMIE-Aktie im Überblick.
Die WACKER CHEMIE-Aktie wurde im Mai 2026 von 5 Analysten analysiert.
3 Analysten stufen die Anteilsscheine von WACKER CHEMIE mit Halten ein, 2 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für WACKER CHEMIE ein Kursziel von 82,52 EUR. Dies bedeutet einen Abschlag von 16,78 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 99,30 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Sell hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|104,00 EUR
|4,73
|26.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|60,00 EUR
|-39,58
|22.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|96,00 EUR
|-3,32
|20.05.2026
|Deutsche Bank AG
|92,60 EUR
|-6,75
|07.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|60,00 EUR
|-39,58
|06.05.2026
Redaktion finanzen.ch
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