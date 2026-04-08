WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
WACKER CHEMIE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 68 auf 76 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte im ersten Quartal um 28 Prozent zugelegt haben und damit stärker als am Markt erwartet, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Wacker sei relativ gut positioniert im Hinblick auf den Konflikt im Nahen Osten./rob/ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
76.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
88.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-14.22%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
87.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.19%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
08.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX liegt am Mittag deutlich im Plus (finanzen.ch)
|
07.04.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
07.04.26
|Schwacher Handel: MDAX verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
07.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
02.04.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
01.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Ende des Mittwochshandels auf Höhenflug (finanzen.ch)
|
01.04.26
|Börse Frankfurt: MDAX klettert am Mittwochnachmittag kräftig (finanzen.ch)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|08:49
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|25.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|08:49
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|25.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|18.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|16.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|11.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|24.03.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|16.03.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|80.50
|0.88%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:09
|
UBS AG
Shell Neutral
|11:08
|
Deutsche Bank AG
Michelin Buy
|11:05
|
UBS AG
Volvo AB Buy
|11:05
|
Deutsche Bank AG
Ottobock Buy
|11:02
|
Deutsche Bank AG
Redcare Pharmacy Buy
|11:01
|
UBS AG
Danone Buy
|11:00
|
Deutsche Bank AG
UBS Buy