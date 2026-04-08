WACKER CHEMIE 80.84 CHF -0.69% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 68 auf 76 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte im ersten Quartal um 28 Prozent zugelegt haben und damit stärker als am Markt erwartet, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Wacker sei relativ gut positioniert im Hinblick auf den Konflikt im Nahen Osten./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.