WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
WACKER CHEMIE Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wacker Chemie von 74 auf 87 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Anil Shenoy hob seine operative Ergebnisschätzung für 2026 am Mittwochnachmittag aufgrund der Verwerfungen durch den Nahost-Krieg an. Mit einer Ebitda-Prognose von 684 Millionen Euro liegt Shenoy nach eigener Aussage nun am oberen Ende der Zielspanne und 10 Prozent über dem Konsens./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Equal Weight
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
87.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
90.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.97%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
90.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.92%
|
Analyst Name::
Anil Shenoy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: WACKER CHEMIE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
10.04.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09.04.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
08.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX liegt am Mittag deutlich im Plus (finanzen.ch)
|
08.04.26
|MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WACKER CHEMIE von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
07.04.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
07.04.26
|Schwacher Handel: MDAX verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
07.04.26