NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 25.242 Pkt - Wacker Chemie und Siltronic mit Abgaben

DOW JONES--Relativ entspannt verlief der nachbörsliche Handel am Dienstag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Mit Abgaben zeigten sich die Aktien von Wacker Chemie und Siltronic. Wacker Chemie will die Beteiligung an Siltronic reduzieren, gleichzeitig aber grösster Anteilseigner des Wafer-Herstellers bleiben. Wie Wacker Chemie ankündigte, sollen rund 1,8 Millionen Siltronic-Aktien im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens verkauft werden. Das entspricht rund 6 Prozent des Grundkapitals von Siltronic. Der Konzern hält derzeit 30,83 Prozent an Siltronic. Die Aktie von Wacker Chemie wurde 1,4 Prozent niedriger getaxt, für Siltronic ging es um 6 Prozent nach unten.

Die Titel von Siemens Healthineers zeigten sich kaum verändert. Der am 21. Mai beschlossene Aktienrückkauf beginnt am 1. Juni. Bis spätestens zum 29. Januar kommenden Jahres will der DAX-Konzern eigene Aktien im Wert von bis zu 230 Millionen Euro zurückkaufen, maximal jedoch 14 Millionen Stückaktien.

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XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

25.242 25.185 +0,2%

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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

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May 26, 2026 16:26 ET (20:26 GMT)