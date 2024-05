NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vonovia von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach ermutigenden Quartalszahlen habe er sein Bewertungsmodell für den Immobilienkonzern moderat angepasst, schrieb Analyst Neil Green in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Unter den deutschen Wohnimmobilienunternehmen ist Vonovia sein bevorzugter Titel./gl/mis;