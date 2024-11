FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von Vonovia mit einem fairen Wert von 39 Euro auf "Kaufen" belassen. Nach schwieriger Phase ab 2022 schalte der Immobilienkonzern im Jahr 2025 wieder in den Wachstumsmodus, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./ajx/ag;