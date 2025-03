NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo B auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen belassen. Analyst Jose Asumendi beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit der Ankündigung der US-Umweltbehörde EPA, die Emissionsstandards für 2027 möglicherweise aufzuheben. Er zeigt sich gespannt, was Daimler Truck am Freitag im Zuge seiner Jahreszahlen dazu sagen werde. Sein Eindruck sei aber, dass die Lkw-Bauer auf einem guten Weg waren, die Emissionsziele zu erfüllen. Vorkaufseffekte habe er in seinen Modellen bislang nicht berücksichtigt gehabt. Er unterstrich noch einmal, dass die Aktien von Daimler Truck mit einem erheblichen Abschlag gegenüber Volvo gehandelt würden./tih/nas;