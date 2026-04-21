Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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Volvo AB (B) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volvo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen belassen. Im nordamerikanischen Nutzfahrzeug-Zyklus deute sich mit der Erholung seit Jahresbeginn ein positiver Wendepunkt an, schrieb Akshat Kacker in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Er habe daher bereits seine Absatzerwartungen für 2026 angehoben. Daimler Truck als größten Profiteur dieser Entwicklung sieht er gut positioniert für weitere Marktanteilsgewinne. Zudem schraubte Kacker seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für Daimler Truck und Traton sowie etwas weniger für Volvo an./gl/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Overweight
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Unternehmen:
Volvo AB (B)
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
360.00 SEK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
322.80 SEK
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Abst. Kursziel*:
11.52%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
322.80 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.52%
|
Analyst Name::
Akshat Kacker
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KGV*:
-
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