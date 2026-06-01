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Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

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08.06.2026 12:26:56

Volvo AB (B) Overweight

Volvo AB
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Sein Fokus beim Kapitalmarkttag der Schweden liege auf der Lkw-Marge und dem Nachweis von Fortschritten in den einzelnen Regionen, schrieb Jose Asumendi am Montag in seinem Ausblick. Nach der zuletzt starken Kursentwicklung müsse das Gewinnwachstum eine weitere Neubewertung rechtfertigen./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2026 / 17:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Volvo AB (B) Overweight
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
360.00 SEK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
321.50 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
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12:26 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.06.26 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
03.06.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
27.05.26 Volvo AB Buy Goldman Sachs Group Inc.
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