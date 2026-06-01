NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Sein Fokus beim Kapitalmarkttag der Schweden liege auf der Lkw-Marge und dem Nachweis von Fortschritten in den einzelnen Regionen, schrieb Jose Asumendi am Montag in seinem Ausblick. Nach der zuletzt starken Kursentwicklung müsse das Gewinnwachstum eine weitere Neubewertung rechtfertigen./rob/ag/edh;