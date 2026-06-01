AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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09.06.2026 12:55:50
AstraZeneca Overweight
AstraZeneca
145.83 CHF -0.34%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Die Studiendaten zu Elecoglipron senkten die Risiken für den GLP-1-Abnehmmittel-Teil der Kombi-Strategie der Briten, schrieb Richard Vosser am Dienstag nach einer Präsentation auf Jahrestagung der American Diabetes Association (ADA)./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 06:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 06:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 06:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
160.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
157.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
135.64 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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