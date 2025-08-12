Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
Volvo AB (B) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 310 schwedischen Kronen auf "Outperform" belassen. Aufgrund des anhaltend schwachen nordamerikanischen Lkw-Marktes habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für den schwedischen Lastwagen-Hersteller der Jahre 2025 und 2026 um durchschnittlich 7 Prozent reduziert, schrieb Nick Housden in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Dagegen sei die Nachfrage in Europa solide und dürfte im kommenden Jahr noch anziehen./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Volvo AB (B)
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
310.00 SEK
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
269.50 SEK
Abst. Kursziel*:
15.03%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
269.50 SEK
Abst. Kursziel aktuell:
15.03%
Analyst Name::
Nick Housden
KGV*:
-
|07:38
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Volvo AB Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.25
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.02.25
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.25
|Volvo AB Neutral
|UBS AG
|29.01.25
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Volvo AB (B)
|24.53
|1.79%
