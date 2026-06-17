Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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Volvo AB (B) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volvo vor Zahlen zum zweiten Quartal Mitte Juli auf "Hold" mit einem Kursziel von 321 schwedischen Kronen belassen. Das Wachstum der Aufträge für schwere Lastkraftwagen in Nordamerika dürfte sich zuletzt normalisiert haben, dabei auf Jahressicht aber noch immer deutlich zulegen, schrieb Nicolai Kempf in einem Ausblick am Mittwoch. In Europa seien die Trends auf hohem Niveau solide./rob/bek/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Hold
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
321.00 SEK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
29.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
319.40 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-