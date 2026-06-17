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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volvo vor Zahlen zum zweiten Quartal Mitte Juli auf "Hold" mit einem Kursziel von 321 schwedischen Kronen belassen. Das Wachstum der Aufträge für schwere Lastkraftwagen in Nordamerika dürfte sich zuletzt normalisiert haben, dabei auf Jahressicht aber noch immer deutlich zulegen, schrieb Nicolai Kempf in einem Ausblick am Mittwoch. In Europa seien die Trends auf hohem Niveau solide./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 08:07 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.