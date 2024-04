NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Volvo B nach einem Analystenwechsel mit "Buy" und einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen in die Bewertung wieder aufgenommen. Auch nach dem guten Jahresstart hätten die Aktienbewertungen europäischer Lkw-Bauer insgesamt noch Luft nach oben, schrieb Analyst Michael Aspinall in einer am Sonntag vorliegenden Branchenstudie. Die Marktstruktur für die Anbieter sei günstig, sie erzielen hohe Kapitalrenditen und sie seien mit weniger fundamentalem Wandel konfrontiert als Pkw-Hersteller. Dass 2024 nach dem sehr starken Jahr 2023 erst einmal schwächer verlaufen werde, sei wohlbekannt. In den kommenden Jahren stehe dann aber hohes Wachstums in Haus, auch wegen strengerer Emissionsrichtlinien in den USA und Europa./mis;