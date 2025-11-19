Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ Composite-Performance im Fokus 19.11.2025 20:03:35

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich fester

Für den NASDAQ Composite geht es am Mittwoch aufwärts.

Am Mittwoch steigt der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ um 0.39 Prozent auf 22’521.06 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.118 Prozent stärker bei 22’459.27 Punkten in den Mittwochshandel, nach 22’432.85 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22’821.24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 22’385.22 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 1.17 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Wert von 22’679.97 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21’314.95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 18’987.47 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 16.81 Prozent zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24’019.99 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit EXACT Sciences (+ 13.95 Prozent auf 79.40 USD), Modine Manufacturing (+ 9.70 Prozent auf 143.23 USD), Volvo (B) (+ 8.08) Prozent auf 28.75 USD), Dorel Industries (+ 7.52 Prozent auf 1.27 USD) und Microvision (+ 6.54 Prozent auf 1.01 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Geospace Technologies (-15.56 Prozent auf 19.15 USD), Cogent Communications (-13.28 Prozent auf 17.18 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-11.74 Prozent auf 182.52 USD), Powell Industries (-8.81 Prozent auf 293.32 USD) und Inter Parfums (-8.66 Prozent auf 78.38 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 29’077’363 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.915 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.28 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 15.43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

