Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels stärker

Am Mittwoch tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0.59 Prozent stärker bei 22’564.23 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.118 Prozent höher bei 22’459.27 Punkten in den Mittwochshandel, nach 22’432.85 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22’821.24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 22’385.22 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.983 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Stand von 22’679.97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 21’314.95 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 18’987.47 Punkten berechnet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 17.03 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24’019.99 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell EXACT Sciences (+ 23.68 Prozent auf 86.18 USD), Lifetime Brands (+ 11.04 Prozent auf 3.72 USD), Modine Manufacturing (+ 8.38 Prozent auf 141.51 USD), Volvo (B) (+ 8.08 Prozent auf 28.75 USD) und Dorel Industries (+ 7.52 Prozent auf 1.27 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Geospace Technologies (-16.62 Prozent auf 18.91 USD), Cogent Communications (-14.29 Prozent auf 16.98 USD), Powell Industries (-11.31 Prozent auf 285.29 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9.82 Prozent auf 186.50 USD) und PetMed Express (-9.68 Prozent auf 1.68 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 54’083’405 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.915 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 15.43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

