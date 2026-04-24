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Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

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24.04.2026 08:37:28

Volvo AB (B) Buy

Volvo AB
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Auf den ersten Blick seien die Resultate des Lkw- und Nutzfahrzeugherstellers besser als am Markt erwartet ausgefallen, schrieb Michael Aspinall am Freitag in seiner Schnelleinschätzung. Den Ausblick nannte er "okay"./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
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Volvo AB (B) 		Analyst:
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Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
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