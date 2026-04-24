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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Auf den ersten Blick seien die Resultate des Lkw- und Nutzfahrzeugherstellers besser als am Markt erwartet ausgefallen, schrieb Michael Aspinall am Freitag in seiner Schnelleinschätzung. Den Ausblick nannte er "okay"./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.