Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

94.90
CHF
0.13
CHF
0.14 %
15.09.2025
BRXC
16.09.2025 18:43:49

Volkswagen (VW) vz Sector Perform

Volkswagen
94.90 CHF 0.14%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Analystenkonferenz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Beim Autobauer seien die Herausforderungen in China weiterhin im Fokus, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kosteneinsparungen und neue Initiativen von VW dürften dort aber innerhalb der nächsten zwölf bis achtzehn Monate Früchte tragen./rob/niw/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 12:17 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 12:17 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Sector Perform
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
117.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
100.00 € 		Abst. Kursziel*:
17.00%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
100.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.94%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

