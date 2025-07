NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 112 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Markterwartungen an das zweite Quartal und das Gesamtjahr erschienen vernünftig, schrieb Tom Narayan am Donnerstag im Nachgang aktueller Absatzzahlen und letzter Signale vor dem Quartalsbericht. Das Geschäft mit Elektroautos laufe insgesamt gut, bleibe in China allerdings unter Druck./rob/ag/gl;