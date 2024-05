NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die Wolfsburger seien ein weiterer Autobauer gewesen, der ein schwaches erstes Quartal vermeldete, aber ein deutlich stärkeres zweites Halbjahr in Aussicht stellte, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Lieferengpässe bei Audi dürften sich entspannen und auch Neueinführungen bei Porsche dürften Abhilfe schaffen./tih/men;