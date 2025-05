NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Volkswagen von 102 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Für den Autobauer sei es ein langer, mühsamer Aufstieg auf einer größer werdenden Steigung, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unklar sei immer noch, ob VW dazu in der Lage sei, seine Strategie umzusetzen und die nach wie vor verschwenderisch erscheinenden Ausgaben einzudämmen./tih/he;