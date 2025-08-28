VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
VINCI Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci von 143 auf 142 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf die europäischen Infrastrukturunternehmen bevorzugt Elodie Rall Mautstraßen gegenüber Flughäfen und sieht nun Ferrovial als die aussichtsreichste Aktie. Die wahrscheinliche Verlängerung der französischen Zusatzsteuer dürfte den größten Einfluss auf die Betreiber französischer Mautstrecken haben, weshalb sich bei Vinci und Eiffage wieder Potenzial ergebe, schrieb sie in ihrer am Donnerstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Dagegen sehe sie die Flughafenbetreiber wegen anstehender Regulierungsverhandlungen und künftig wohl höherer Investitionen nun kritischer./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Overweight
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
142.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
114.30 €
|
Abst. Kursziel*:
24.23%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
115.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.21%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
Analysen zu VINCI
|08:13
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|VINCI Buy
|UBS AG
|19.08.25
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
