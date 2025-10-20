VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
112.36CHF
2.33CHF
2.12 %
20.10.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
23.10.2025 20:10:07
VINCI Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die Erlöse des Bau- und Infrastrukturkonzerns seien höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 12:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 12:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 12:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Outperform
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
140.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
122.75 €
|
Abst. Kursziel*:
14.05%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
126.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.72%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu VINCI
|
18:27
|Mischkonzern Vinci wächst und bekräftigt Prognose (AWP)
|
20.10.25
|EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VINCI von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.10.25
|EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VINCI-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
02.10.25
|VINCI-Aktie knapp in Rot: Bis zu 600 Millionen Euro sollen in eigene Aktien fliessen (Dow Jones)
|
30.09.25
|VINCI-Aktie: Experten empfehlen VINCI im September mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
29.09.25
|EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
22.09.25
|EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
18.09.25
|KORREKTUR: Vinci erhält Auftrag zur Elektrifizierung von Projekt Rail Baltica (Dow Jones)