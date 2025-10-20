Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
VINCI Aktie 508670 / FR0000125486

112.36
CHF
2.33
CHF
2.12 %
20.10.2025
23.10.2025 20:10:07

VINCI Outperform

VINCI
112.36 CHF 2.12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die Erlöse des Bau- und Infrastrukturkonzerns seien höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 12:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 12:49 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Outperform
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
140.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
122.75 € 		Abst. Kursziel*:
14.05%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
126.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.72%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

