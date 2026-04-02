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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci auf "Neutral" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die am 23. April nachbörslich anstehenden Quartalszahlen dürften einen Umsatzanstieg von 2,5 Prozent belegen, schrieb Elodie Rall in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick für den Mischkonzern./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 12:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 12:42 / BST





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