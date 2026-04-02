VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
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02.04.2026
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02.04.2026 13:57:20
VINCI Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci auf "Neutral" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die am 23. April nachbörslich anstehenden Quartalszahlen dürften einen Umsatzanstieg von 2,5 Prozent belegen, schrieb Elodie Rall in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick für den Mischkonzern./rob/gl/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 12:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 12:42 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Zusammenfassung: VINCI Neutral
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
140.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
130.00 €
|
Abst. Kursziel*:
7.69%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
132.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.30%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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