Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
eToro entdecken

VINCI Aktie 508670 / FR0000125486

117.60
CHF
0.65
CHF
0.56 %
10:00:31
SWX
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.04.2026 08:19:26

VINCI Buy

VINCI
117.76 CHF -1.78%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vinci von 144 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Graham Hunt sprach in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar von einem schwachen Jahresstart des Infrastrukturkonzerns, der hauptsächlich auf das Baugeschäft zurückzuführen sei. Dagegen hob der den Auftragseingang positiv als "herausragend" hervor, insbesondere im Bereich Vinci Energies, der weiterhin von den Herausforderungen der Energiesicherheit profitieren dürfte. Das Kursziel hob er bei nach vorne gerollter Bewertungsbasis an./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
145.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
129.65 € 		Abst. Kursziel*:
11.84%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
128.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.88%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:19 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
07:58 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:44 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
23.04.26 VINCI Outperform RBC Capital Markets
22.04.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
VINCI 117.55 0.51% VINCI