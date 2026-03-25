VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
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VINCI Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vinci nach Quartalszahlen von 144 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Mischkonzern habe vor allem wegen des Baugeschäfts einen schwachen Jahresstart hingelegt, was wegen negativer Währungs- und Wettereffekte sowie höherer Treibstoffkosten teilweise schon erwartet worden sei, schrieb Graham Hunt in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Derweil rage der Auftragseingang insbesondere im Energiebereich klar positiv heraus. Angesichts der kurzfristig weiter hohen Unsicherheit dürften sich die Konsensschätzungen für 2026 nach unten bewegen. Die Wachstumsaussichten für die Folgejahre seien aber intakt./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Buy
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
145.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
130.85 €
|
Abst. Kursziel*:
10.81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
128.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.88%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
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