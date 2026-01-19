VINCI 106.57 CHF 0.45% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrszahlen im Flughafensegment auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Im Dezember habe sich das Wachstum wie schon im November nochmals abgeschwächt, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vinci Airports stehe für fast ein Drittel der Gesamtbewertung der einzelnen Konzernteile (Sum of the Parts)./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.