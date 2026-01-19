VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
106.57CHF
0.48CHF
0.45 %
13:11:15
BRXC
21.01.2026 10:58:38
VINCI Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrszahlen im Flughafensegment auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Im Dezember habe sich das Wachstum wie schon im November nochmals abgeschwächt, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vinci Airports stehe für fast ein Drittel der Gesamtbewertung der einzelnen Konzernteile (Sum of the Parts)./rob/bek/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Buy
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
134.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
115.25 €
|
Abst. Kursziel*:
16.27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
115.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.42%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu VINCI
|
12.01.26
|EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel hätte eine Investition in VINCI von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.01.26
|VINCI kündigt Aktienrückkauf an - Aktie trotzdem tiefer (Dow Jones)
|
05.01.26
|EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VINCI-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
31.12.25
|VINCI-Aktie: Experten empfehlen VINCI im Dezember mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
29.12.25
|EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
22.12.25
|EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VINCI-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
15.12.25
|EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
08.12.25
|EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu VINCI
|10:58
|VINCI Buy
|UBS AG
|07:45
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|08.01.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.