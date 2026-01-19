Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
VINCI Buy

VINCI
106.57 CHF 0.45%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrszahlen im Flughafensegment auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Im Dezember habe sich das Wachstum wie schon im November nochmals abgeschwächt, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vinci Airports stehe für fast ein Drittel der Gesamtbewertung der einzelnen Konzernteile (Sum of the Parts)./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
134.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
115.25 € 		Abst. Kursziel*:
16.27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
115.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.42%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

