VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
112.36CHF
2.33CHF
2.12 %
20.10.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
24.10.2025 07:35:56
VINCI Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vinci nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Mischkonzern habe durchwachsen, aber "solide genug" abgeschnitten, schrieb Graham Hunt in seiner Reaktion vom Donnerstagabend. Vor dem Jahreswechsel sehe er eine positive Dynamik sowie weiteres Aufwärtspotenzial, falls die politischen Risiken nachließen./rob/gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Buy
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
140.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
122.75 €
|
Abst. Kursziel*:
14.05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
123.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.13%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu VINCI
|
23.10.25
|Mischkonzern Vinci wächst und bekräftigt Prognose (AWP)
|
20.10.25
|EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VINCI von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.10.25
|EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VINCI-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
02.10.25
|VINCI-Aktie knapp in Rot: Bis zu 600 Millionen Euro sollen in eigene Aktien fliessen (Dow Jones)
|
30.09.25