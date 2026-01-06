VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vinci vor den im Februar erwarteten Jahreszahlen von 140 auf 138 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Ähnlich wie vor einem Jahr sei die Aktie des Mautstraßen- und Flughafenbetreibers derzeit von politischer Unsicherheit geprägt, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Schlüsselfrage sei, ob es Vinci schaffe, mit seiner Bilanz attraktivere Wachstumschancen zu ergreifen. Seine Annahmen passte er an etwas höhere Steuerschätzungen und etwas geringere Wachstumserwartungen an./rob/tih/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
VINCI
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
138.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
124.50 €
Abst. Kursziel*:
10.84%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
123.65 €
Abst. Kursziel aktuell:
11.61%
Analyst Name::
Graham Hunt
KGV*:
-
