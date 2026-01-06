NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vinci vor den im Februar erwarteten Jahreszahlen von 140 auf 138 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Ähnlich wie vor einem Jahr sei die Aktie des Mautstraßen- und Flughafenbetreibers derzeit von politischer Unsicherheit geprägt, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Schlüsselfrage sei, ob es Vinci schaffe, mit seiner Bilanz attraktivere Wachstumschancen zu ergreifen. Seine Annahmen passte er an etwas höhere Steuerschätzungen und etwas geringere Wachstumserwartungen an./rob/tih/ajx;