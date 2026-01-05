VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
111.88CHF
0.30CHF
0.27 %
13:14:02
BRXC
05.01.2026 11:23:43
VINCI Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vinci von 132 auf 134 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Passagierverkehr an den Flughäfen Europas könnte 2026 positiv überraschen, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./mis/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 11:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 11:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
