VINCI Aktie 508670 / FR0000125486

05.01.2026 11:23:43

VINCI Buy

VINCI
111.88 CHF 0.27%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vinci von 132 auf 134 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Passagierverkehr an den Flughäfen Europas könnte 2026 positiv überraschen, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./mis/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 11:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 11:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
134.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
120.35 € 		Abst. Kursziel*:
11.34%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
120.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.11%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:23 VINCI Buy UBS AG
17.12.25 VINCI Buy UBS AG
16.12.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
19.11.25 VINCI Buy UBS AG
18.11.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
