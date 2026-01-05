VINCI 111.88 CHF 0.27% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vinci von 132 auf 134 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Passagierverkehr an den Flughäfen Europas könnte 2026 positiv überraschen, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./mis/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 11:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 11:45 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.