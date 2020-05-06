Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

291.00
CHF
111.50
CHF
62.12 %
06.05.2020
SWX
16.10.2025

Sartorius vz Overweight

Sartorius vz.
179.22 CHF -0.93%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sei etwas besser als vom Markt ausgefallen, habe jedoch seine Prognose ein wenig verfehlt, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das Zahlenwerk des Diagnostikkonzerns insgesamt bezeichnete er als stark./edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:01 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
260.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
235.30 € 		Abst. Kursziel*:
10.50%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
234.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.06%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse