Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Diagnostikunternehmens sei insgesamt stark ausgefallen, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:01 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.