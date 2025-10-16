Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002
208.80EUR
22.00EUR
11.78 %
10:43:10
BMN
16.10.2025 09:26:27
Sartorius Stedim Biotech Overweight
Sartorius Stedim Biotech
208.80 EUR 11.78%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Diagnostikunternehmens sei insgesamt stark ausgefallen, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
225.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
187.20 €
Abst. Kursziel*:
20.19%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
208.80 €
Abst. Kursziel aktuell:
7.76%
Analyst Name::
Richard Vosser
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
