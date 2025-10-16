ABB-Aktie wegen Gewinnmitnahmen in Rot: Konzern übertrifft Erwartungen und stellt neuen CFO vor

ABB hat im dritten Quartal 2025 Umsatz, Auftragseingang und Gewinn gesteigert und insgesamt auf allen Ebenen besser abgeschnitten als vor einem Jahr. Die Margenprognose für das Gesamtjahr wurde nach oben angepasst.

Der Umsatz stieg um 11 Prozent auf 9,08 Milliarden US-Dollar, wie ABB am Donnerstag mitteilte. Bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte zogen die Verkäufe um 9 Prozent an. Der Auftragseingang, also die Basis des künftiges Umsatzes, erhöhte sich in US-Dollar um 12 Prozent auf 9,14 Milliarden, entsprechend einem organischen Plus von 9 Prozent.

Mit der höheren Auslastung stieg auch die Profitabilität. Die operative Marge (EBITA) legte um 20 Basispunkte auf 19,2 Prozent zu. Der Reingewinn verbesserte sich gleichzeitig um 28 Prozent auf 1,21 Milliarden US-Dollar.

Die bisherigen Prognosen für das Gesamtjahr 2025 werden mit Blick auf die Marge nach oben angepasst. Neu wird eine operative EBITA-Marge "weitgehend am oberen Ende des langfristigen Zielkorridors von 16-19 Prozent" in Aussicht gestellt, zuvor war es "eine höhere Marge als im Vorjahr (18,1%)". Das Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis wird weiterhin im mittleren einstelligen Prozentbereich gesehen.

Für das vierte Quartal 2025 verspricht sich ABB ein Wachstum des vergleichbaren Umsatzes ebenfalls im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die operative EBITA-Marge dürfte gegenüber dem dritten Quartal um rund 150 Basispunkte zurückgehen, "im Einklang mit dem historischen Muster".

ABB ernennt Christian Nilsson zum neuen Finanzchef

ABB ernennt Christian Nilsson zum neuen Finanzchef und Mitglied des Executive Committee. Er tritt die Nachfolge von Timo Ihamuotila an und übernimmt die Position zum 1. Februar 2026, wie ABB am Donnerstag mitteilte.

Der bisherig CFO Timo Ihamuotila wird das Unternehmen laut den Angaben zum Jahresende 2026 verlassen.

So reagiert die Aktie

Die ABB-Aktien haben am Donnerstag im frühen Handel ein neues Allzeithoch markiert, sind dann aber moderat ins Minus gerutscht. Börsianer erklären sich dies mit Gewinnmitnahmen. Denn die Zahlen seien gut gewesen.

ABB eröffneten satt im Plus und markierten bei 61,06 Franken eine neue Bestmarke. Danach rutschten sie aber zeitweise mehr als 1 Prozent ins Minus. Zuletzt notieren die Papiere an der SIX 0,3 Prozent tiefer bei 59,36 Franken.

ABB habe nach den Kursgewinnen infolge der angekündigten Robotik-Devestition eine stolze Bewertung erreicht, heisst es am Markt. Diese Stimmen verweisen auf die positive Performance von rund 20 Prozent seit Jahresbeginn, nachdem das Papier schon im Jahr 2024 bereits fast ein Drittel an Wert gewonnen hatte. Dass es nun zu Gewinnmitnahmen komme, sei daher keine Überraschung.

Mit den am Morgen vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal hat ABB aber durchs Band besser abgeschnitten, als es die Analysten im Vorfeld erwartet hatten. Beim Umsatz und Reingewinn wurden sogar die höchsten Einzelschätzungen im AWP-Konsens übertroffen.

"ABB zeigt weiterhin eine ausgezeichnete Leistung und entwickelt sich sehr positiv", fasst der Analyst der ZKB die vorherrschende Meinung zusammen. Der Konzern sei sehr gut positioniert, um von mehreren Megatrends zu profitieren.

Der Trend zur Elektrifizierung sei ungebrochen, was dem Konzern weiterhin zugute komme, schreibt Octavian in diesem Zusammenhang. Positiv hebt der Analyst dieses Hauses ausserdem hervor, dass die Aufträge in China sich lediglich um 4 Prozent verringert hätten. Alles in allem werde er seine Schätzungen um rund 5 Prozent anheben.

Als weiteres Highlight gilt bei Experten die Anhebung der Margenprognose. So wird nun im Gesamtjahr eine EBITA-Marge am oberen Ende des Zielbands (16-19%) angepeilt, bislang war ein Wert über Vorjahr (18,1%) in Aussicht gestellt worden. Allerdings meint der Analyst von Vontobel dazu, dass diese Anhebung von vielen Marktteilnehmern erwartet worden sei und somit den Kurs aktuell nicht befeuere.

Nächster Fixpunkt gilt laut den Experten der Kapitalmarkttag vom November. "Wir erwarten, dass dann neue, höhere Finanzziele kommuniziert werden", meint der ZKB-Experte.

