Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
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Vestas Wind Systems A-S Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vestas mit einem Kursziel von 215 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Die anstehenden Zahlen des Windturbinenherstellers dürften eine gute Auftragsentwicklung bei landgestützten Anlagen sowie eine weiter starke Projektabwicklung insbesondere im Offshore-Bereich belegen, schrieb Lucas Ferhani am Mittwoch. Dies sollte das Vertrauen in das Margenwachstumspotenzial der kommenden Jahre sowie die anhaltende Erholung im Dienstleistungsgeschäft stärken. Weitere Auftragserfolge und mehr Klarheit hinsichtlich der Entwicklung in den USA, die er für das zweite Halbjahr erwarte, blieben ein wichtiger Kurstreiber für die Aktie. Ferhani schraubte seine Prognosen für 2028 nach oben./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
215.00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.81 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
187.25 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
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