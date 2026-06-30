NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vestas mit einem Kursziel von 215 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Die anstehenden Zahlen des Windturbinenherstellers dürften eine gute Auftragsentwicklung bei landgestützten Anlagen sowie eine weiter starke Projektabwicklung insbesondere im Offshore-Bereich belegen, schrieb Lucas Ferhani am Mittwoch. Dies sollte das Vertrauen in das Margenwachstumspotenzial der kommenden Jahre sowie die anhaltende Erholung im Dienstleistungsgeschäft stärken. Weitere Auftragserfolge und mehr Klarheit hinsichtlich der Entwicklung in den USA, die er für das zweite Halbjahr erwarte, blieben ein wichtiger Kurstreiber für die Aktie. Ferhani schraubte seine Prognosen für 2028 nach oben./rob/gl/ag;