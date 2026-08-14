Analyse: Barclays Capital bewertet EON SE-Aktie mit Equal Weight in neuer Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Eon nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 19 auf 20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Energiekonzern habe solide abgeschnitten, schrieb Peter Crampton am Donnerstag. Dies sowie die geringere Nettoverschuldung, die Bestätigung der Jahresziele und die Berücksichtigung des übernommenen britischen Energieanbieters OVO im Bewertungsmodell seien die Gründe für sein leicht höheres Kursziel.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die EON SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:06 Uhr 4.2 Prozent im Minus bei 17.48 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 14.42 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 4’195’440 EON SE-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2026 um 11.7 Prozent. Die EON SE-Bilanz für Q3 2026 wird am 11.11.2026 erwartet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 13:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:00 / GMT



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