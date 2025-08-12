|Kurse + Charts + Realtime
13.08.2025 10:23:09
Vestas Wind Systems A-S Buy
Vestas Wind Systems A-S
14.61 CHF 3.21%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 dänischen Kronen belassen. Der Windturbinenhersteller habe beim Auftragseingang positiv überrascht, schrieb Supriya Subramanian in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Profitabilität habe enttäuscht./rob/la/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 06:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
160.00 DKK
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
15.35 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
116.65 DKK
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Supriya Subramanian
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
12.08.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
31.07.25
|Juli 2025: So schätzen Experten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie ein (finanzen.net)
29.07.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
30.06.25