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HIAG-Aktie: Ankeraktionäre verkaufen Aktien im Millionenwert an Investoren
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Aktienpaket 29.03.2026 11:42:36

HIAG-Aktie: Ankeraktionäre verkaufen Aktien im Millionenwert an Investoren

HIAG-Aktie: Ankeraktionäre verkaufen Aktien im Millionenwert an Investoren

Die HIAGAnkeraktionärsgruppe um VR-Präsident Felix Grisard hat ein grosses Aktienpaket verkauft.

Konkret trennte sich die Gruppe um VR-Präsident Felix Grisard in zwei Transaktionen von 50'000 Aktien mit einem Gesamtwert von 6,51 Millionen Franken, wie aus einer Mitteilung an die Regulierungsstelle der Schweizer Börse SIX Exchange Regulation vom Samstag hervorgeht.

Ein Investor aus der Immobilienbranche habe sich entschieden, mit einem grösseren Paket in die HIAG> investieren zu wollen, erklärte HIAG-Finanzchef Stefan Hilber auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Die Ankeraktionäre hätten sich bereit erklärt, die entsprechenden Aktien im Rahmen von Blocktrades zu verkaufen. Damit werde auch der Freefloat weiter erhöht.

Jüngsten Angaben zufolge besitzt die Familie Grisard gut 54 Prozent am Immobilienunternehmen. Bereits im November 2025 hatte sich VRP-Felix Grisard zwecks Erhöhung des Streubesitzes von 53'195 Aktien im Wert von 5,84 Millionen Franken getrennt.

Die HIAG-Aktie schloss Freitag an der Schweizer Börse mit 130,80 Franken. Die Aktionärsgruppe hatte ihre Titel den Angaben zufolge zu einem Ausübungspreis von 130,20 Franken verkauft.

an

Basel (awp)

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NorthC Schweiz wird durch langjährigen Mietvertrag zu einem der grössten HIAG-Mieter

Bildquelle: Keystone
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