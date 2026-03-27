Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
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Vestas Wind Systems A-S Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vestas vor Zahlen mit einem Kursziel von 195 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Deepa Venkateswaran berichtete am Donnerstagnachmittag von einem Telefongespräch mit den Dänen vor den Zahlen zum ersten Quartal. Es sei über Auftragseingänge, US-Zölle, eine neue Fabrik in Großbritannien und den Iran-Krieg gesprochen worden. Von letzterem sollten die Auswirkungen kurzfristig noch gering bleiben./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 15:44 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
195.00 DKK
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
23.01 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
175.80 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
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