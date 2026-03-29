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APPLAUSE-IgAN 29.03.2026 11:54:36

Novartis-Aktie: Weitere Studiendaten für Fabhalta veröffentlicht

Novartis-Aktie: Weitere Studiendaten für Fabhalta veröffentlicht

Der Pharmakonzern Novartis hat finale Zwei-Jahres-Daten aus Phase-III-Studie APPLAUSE-IgAN zu Fabhalta (Iptacopan) bei IgA-Nephropathie vorgelegt.

Die Resultate wurden im New England Journal of Medicine publiziert und gleichzeitig am World Congress of Nephrology 2026 vorgestellt.

Fabhalta habe den primären Endpunkt mit einer signifikanten Verbesserung der eGFR-Abnahme (Nierenfunktion) gegenüber Placebo erreicht, teilte Novartis am Sonntag mit. Die jährliche Abnahme habe eine Verlangsamung des Funktionsverlusts um 49,3 Prozent gezeigt. Das Sicherheitsprofil sei dabei über zwei Jahre konsistent mit früheren Daten geblieben.

Fabhalta hat den Angaben zufolge in den USA und China zur Reduktion der Proteinurie bei IgAN bereits eine beschleunigte Zulassung erhalten. Auf Basis der nun vorliegenden Daten sei ein Antrag auf reguläre Zulassung bei der U.S. Food and Drug Administration eingereicht und mit Priority Review versehen worden.

an

Basel (awp)

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Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Novartis-Aktie

Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com
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