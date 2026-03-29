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SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235

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Zahlen voraus 29.03.2026 09:01:07

Ausblick: SUSS MicroTec stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: SUSS MicroTec stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SUSS MicroTec wird am 30.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

SUSS MicroTec
47.85 CHF -7.98%
Kaufen Verkaufen

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,321 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,870 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 106,4 Millionen EUR - ein Minus von 29,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SUSS MicroTec 150,9 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

10 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,39 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 2,72 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 493,2 Millionen EUR, gegenüber 446,2 Millionen EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.ch

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02.02.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
30.01.26 SUSS MicroTec Buy UBS AG
20.01.26 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
19.01.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
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Short 13’313.71 13.74 BR7STU
Short 13’800.55 8.97 SXEBNU
SMI-Kurs: 12’570.26 27.03.2026 17:30:45
Long 12’009.10 19.91 SRQB1U
Long 11’732.88 13.89 S7MBDU
Long 11’230.12 8.97 SQZBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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