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Frühe Anlage 07.08.2026 10:02:29

CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Valeo SA von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren Valeo SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Valeo
14.65 EUR 0.69%
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Heute vor 10 Jahren wurde die Valeo SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 45.97 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2.175 Valeo SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (14.53 EUR), wäre das Investment nun 31.61 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 68.39 Prozent verringert.

Valeo SA wurde am Markt mit 3.64 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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