Valeo Aktie 32745150 / FR0013176526
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24.07.2026 12:20:57
Valeo SA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Valeo von 14 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Romain Gourvil lobte am Freitag im Nachgang der jüngsten Geschäftszahlen des Autozulieferers dessen solide Margenentwicklung und die starke Generierung von Barmitteln im ersten Halbjahr./rob/ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 05:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Valeo SA Buy
|
Unternehmen:
Valeo SA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
15.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
13.93 €
|
Abst. Kursziel*:
7.68%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
13.77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.93%
|
Analyst Name::
Romain Gourvil
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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