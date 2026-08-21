Valeo Aktie 32745150 / FR0013176526
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21.08.2026 10:02:26
CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Valeo SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Valeo SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 3 Jahren wurde die Valeo SA-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Valeo SA-Papier bei 18.13 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Valeo SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 551.724 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Valeo SA-Papiers auf 14.11 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’782.07 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 22.18 Prozent verringert.
Valeo SA war somit zuletzt am Markt 3.45 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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