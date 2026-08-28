CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Valeo SA-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden Valeo SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 24.14 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Valeo SA-Aktie investierten, hätten nun 4.143 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 56.52 EUR, da sich der Wert eines Valeo SA-Anteils am 27.08.2026 auf 13.65 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 43.48 Prozent verringert.

Der Marktwert von Valeo SA betrug jüngst 3.38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch